Serie A, Giudice Sportivo: quattro giocatori squalificati e multa per Oriali (Di lunedì 20 luglio 2020) Una giornata di squalifica per Sasa Lukic (Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), Jacopo Petriccione (Lecce) e Nikolas Spalek (Spal). Sono questi i provvedimenti del Giudice Sportivo della Serie A al termine delle gare di domenica 19 luglio valevoli per la trentaquattresima giornata del campionato italiano. Tra le decisioni si aggiunge anche un'ammenda di 5.000 euro per il first team technical manager dell'Inter Gabriele Oriali "per avere tenuto, durante l'intervallo" della partita contro la Roma, "un atteggiamento irriguardoso nei confronti del collaboratore della Procura Federale".

