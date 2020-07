Serie A, Ferrero dopo la riunione con i club: “Siamo sempre molto uniti” (Di lunedì 20 luglio 2020) “È una questione delicata, siamo molto uniti come sempre“. Queste le parole di Massimo Ferrero al termine dell’incontro all’hotel Regis di Roma con alcuni presidenti e dirigenti della Serie A. La riunione è stata voluta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per illustrare il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato, già proposto al presidente di Lega Dal Pino. All’incontro hanno partecipato, in presenza e da remoto, una decina di squadre del massimo campionato italiano, tra cui Napoli, Sampdoria, Verona, Sassuolo, Lazio, Roma, Fiorentina, Torino, Bologna, Milan e Genoa. Leggi su sportface

