Serie A | arbitri anticipi 35a giornata | Sassuolo-Milan a Pairetto | La Penna per Atalanta-Bologna

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda gli anticipi del martedì della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Atalanta-Bologna, in programma alle ore 19.30, sarà diretta da Federico La Penna di Roma 1 con Calvarese al Var, mentre Sassuolo-Milan è affidata a Luca Pairetto di Nichelino con Chiffi al Var. Di seguito le designazioni complete comandate da Rizzoli. Atalanta – Bologna Martedì 21/07 h. 19.30 LA Penna Federico (Roma 1) CALIARI Enrico (Legnago) – GORI Lorenzo (Arezzo) IV: MAGGIONI Lorenzo (Lecco) VAR: CALVARESE Gianpaolo (Teramo) AVAR: BINDONI Daniele (Venezia) Sassuolo –

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri Serie A, arbitri: Abisso per Hellas Verona-Atalanta. Massa dirige Milan-Bologna Corriere dello Sport LEGA PRO - Ghirelli: "Tutte le partite monitorate con SportRadar"

"Tutte le partite sono monitorate attraverso SportRadar rendendo così più difficile l'azione di chi volesse manipolare un risultato di una partita di Lega Pro". E' quanto afferma il presidente della L ...

Lega Pro, Ghirelli: “Dopo indagine Virtus Verona-Gubbio verrà introdotto quarto uomo in Serie C”

