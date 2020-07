Serie A, 35a giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 21 luglio, Sassuolo-Milan… (Di lunedì 20 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno due gare valide per la sedicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma martedì 21 luglio 2020.ATALANTA – BOLOGNA Martedì 21/07 h. 19.30LA PENNACALIARI – GORIIV: MAGGIONIVAR: CALVARESEAVAR: BINDONISassuolo – MILAN Martedì 21/07 h. 21.45PAIRETTOTOLFO – BACCINIIV: FABBRIVAR: CHIFFIAVAR: VALERIANI Leggi su mediagol

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda gli anticipi del martedì della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Atalanta-Bologna, in programma alle ore 19.30, sarà ...

Cinque squalificati per la 35a giornata dopo gli anticipi del sabato

Cinque i calciatori di Serie A che, dopo le gare degli anticipi della 34a giornata, saranno fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Squalificati infatti Dijks del Bologna, Ferrari del Sassuolo, Hat ...

