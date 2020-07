Sergio Ramos, serata da sogno: tre record da incorniciare in una sola partita (Di lunedì 20 luglio 2020) Sergio Ramos sempre più leader del Real Madrid e nella storia dei blancos. Il capitano merengues è stato ancora una volta protagonista con la camiseta blanca: altro gol e altro traguardo raggiunto. Nella serata di Liga, ultimo appuntamento del campionato spagnolo, il difensore ha messo a segno una rete e... tre record.Sergio Ramos: che numeri!caption id="attachment 994633" align="alignnone" width="817" Sergio Ramos (getty images)/caption650 presenze col Real Madrid, 11 gol in Liga e per non farsi scappare niente quota 100 gol con i club. Questi i numeri da record di Sergio Ramos, tutti raggiunti in una sola serata. Nel 2-2 contro il Leganes, il capitano ... Leggi su itasportpress

