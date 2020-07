Sequestro da 300 mila euro, coinvolte 6 imprese operanti a Matera e Bologna (Di lunedì 20 luglio 2020) POTENZA – La Guardia di finanza di Metaponto ha eseguito il sequestro preventivo, disposto dall’Ufficio Gip del Tribunale di Matera, di beni per un controvalore pari a circa 300 mila euro nei confronti di sei imprese, operanti nella provincia materana e a Bologna, e di tre persone che hanno ricoperto la carica di rappresentante legale. Le indagini sono state avviate contestualmente all’apertura di una verifica fiscale nei confronti di una societa’ fornitrice di servizi di vario genere. Dall’attivita’ investigativa e’ emerso come la societa’, formalmente rappresentata da veri e propri “prestanome”, avesse emesso numerose fatture relative a operazioni di fatto mai intercorse e, quindi, oggettivamente inesistenti, per un ammontare complessivo pari a circa 1 milione di euro. Cio’ a vantaggio di cinque imprese che avevano utilizzato tali documenti per abbattere i redditi ed evadere le relative imposte dirette e indirette. Per le cinque aziende, l’indebito vantaggio legato all’utilizzo in contabilita’ di fatture relative a operazioni di acquisto di beni e servizi in realta’ mai avvenute e’ stato duplice: abbattere l’imponibile (ai fini imposte dirette e il debito Iva) in dichiarazione e avere a disposizione “fondi neri” per fini personali. Leggi su dire

