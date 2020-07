Senza mascherina | minorenne insulta e picchia autista che lo rimprovera (Di lunedì 20 luglio 2020) Ancora una volta apprendiamo di un episodio di grande inciviltà e maleducazione, anche in questo caso con protagonista un troglodita Senza mascherina. Era salito Senza mascherina sull’autobus, cosa assolutamente vietata dal momento che il virus è ancora in circolazione e l’epidemia non è affatto sparita. Per questo motivo il conducente aveva detto a quel ragazzo … L'articolo Senza mascherina minorenne insulta e picchia autista che lo rimprovera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

