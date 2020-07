Segunda Division: rinviata La Coruna-Fuenlabrada per sei positivi, ma è caos contemporaneità (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ caos in Spagna. L’ultima giornata della Segunda Division, la Serie B spagnola, è stata scossa dalla notizia della positività di sette membri, di cui sei giocatori, del Fuenlabrada, che alle 21:00 avrebbe dovuto giocare in casa del Deportivo La Coruna. In contemporanea in campo tutte le altre partite con Fuenlabrada e Deportivo La Coruna in piena lotta rispettivamente per i playoff e per la zona retrocessione. La partita del ‘Riazor’ ovviamente non si disputerà, ma la decisione della Lega sarebbe quella di far giocare tutte le altre partite venendo meno al principio della contemporaneità all’ultima giornata. La situazione è in piena evoluzione. AGGIORNAMENTO ORE 20:15 – Le altre ... Leggi su sportface

Spagna, incubo coronavirus: otto positivi al Fuenlabrada, Segunda a rischio

