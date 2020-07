Sea of Thieves raggiunge quota 15 milioni di giocatori (Di lunedì 20 luglio 2020) Sea of ​​Thieves ha accolto a bordo altri cinque milioni di giocatori da questo gennaio, facendo segnare un record nel conteggio generale dei giocatori con ben 15 milioni di utenti.Il 2020 è stato un grande anno per il gioco, più grande del 2019, che a sua volta è stato più grande del 2018, anno di lancio del titolo.Scrivendo sul blog di Xbox Wire, il boss di Sea of ​​Thieves Joe Neate ha rivelato che il mese scorso, giugno 2020, è stato il mese più grande del gioco in assoluto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GamesPaladinsIT : Sea of Thieves ha superato i 15 milioni di giocatori su Xbox One e PC - GamingTalker : Sea of Thieves, superati i 15 milioni di giocatori, oltre 1 milione di copie vendute su Steam… - Dedro3 : Pannocchie questa sera si va per mari su sea of thieves e chissà se riusciamo ad infilarci di straforo su qualche n… - OrkprofTV : RT @Dedro3: Siamo live pannocchie! Cominciamo con un po' di scorribande su Sea OF Thieves e poi continuiamo Ghost Of Tsushima! #Twitch http… - Dedro3 : Siamo live pannocchie! Cominciamo con un po' di scorribande su Sea OF Thieves e poi continuiamo Ghost Of Tsushima!… -

Ultime Notizie dalla rete : Sea Thieves Sea of Thieves è stato giocato da più di 15 milioni di persone IGN Italia Sea of Thieves raggiunge quota 15 milioni di giocatori

Sea of Thieves ha accolto a bordo altri cinque milioni di giocatori da questo gennaio, facendo segnare un record nel conteggio generale dei giocatori con ben 15 milioni di utenti. Il 2020 è stato un ...

Sea of Thieves, superati i 15 milioni di giocatori, oltre 1 milione di copie vendute su Steam

Con un nuovo post sul blog di Xbox Wire, Rare ha oggi annunciato un nuovo record di giocatori per il suo gioco a tema pirati Sea of Thieves, disponibile su PC e Xbox One. A partire dal lancio, ...

Sea of Thieves ha accolto a bordo altri cinque milioni di giocatori da questo gennaio, facendo segnare un record nel conteggio generale dei giocatori con ben 15 milioni di utenti. Il 2020 è stato un ...Con un nuovo post sul blog di Xbox Wire, Rare ha oggi annunciato un nuovo record di giocatori per il suo gioco a tema pirati Sea of Thieves, disponibile su PC e Xbox One. A partire dal lancio, ...