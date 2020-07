Se un vaccino contro il Coronavirus esistesse già? L’affascinante ipotesi (da confermare) dell’immunità cellulare (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Avevamo già accennato – discutendo assieme a diversi esperti sull’opportunità o meno di un vaccino obbligatorio contro il nuovo Coronavirus – alla possibilità dell’immunità umorale per il Covid-19 (basata sugli anticorpi), ma anche esiste anche quella cellulare, detta anche immunità cellulo-mediata. Questo secondo tipo di protezione contro i patogeni è conosciuta, ma potrebbe funzionare anche per il Coronavirus? Per il SARS-CoV2 si sono già viste alcune evidenze, ma come spiega il virologo Roberto Burioni in un recente articolo su MedicalFacts, «per ... Leggi su open.online

