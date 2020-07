Scuola: tavolo su ripartenza in Lombardia, no criticità su spazi ma nodo trasporti (Di lunedì 20 luglio 2020) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Non sono affiorate grandi criticità sugli spazi da destinare agli studenti al tavolo dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, che si è riunito oggi in vista della ripartenza di settembre dopo l'emergenza covid19. Le scuole della regione, è emerso alla riunione a cui ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sono abbastanza attrezzate per rispettare le linee guida sul distanziamento, tranne per alcune criticità, ma i monitoraggi sono ancora in corso. E' stato un incontro "cordiale, positivo e costruttivo", spiegano alcune fonti. Diversamente dalle dotazioni e dagli spazi, uno dei 'nodi' sembra essere quello dei trasporti, ovvero dei mezzi pubblici a cui molti studenti non possono rinunciare per ... Leggi su liberoquotidiano

c_appendino : Ringrazio @AzzolinaLucia per essere venuta a #Torino a lavorare di persona con il tavolo regionale per l’avvio dell… - AzzolinaLucia : Oggi sono stata in Piemonte, a Torino, per lavorare con il Tavolo regionale alla riapertura di settembre, insieme a… - TV7Benevento : Scuola: tavolo su ripartenza in Lombardia, no criticità su spazi ma nodo trasporti... - RedattoreSocial : #Scuola, #Azzolina: 'Misura della febbre? Responsabilizzare le famiglie'. 'La temperatura va presa a casa, poi ogni… - robert_corsini : @CarloCalenda Posto che nei lunghi anni passati non c'é stato, da parte vostra, un gran fermento nella direzione di… -