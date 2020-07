Scuola, scoppia la polemica per i mono-banchi da 300 euro: c'è esposto sui costi (Di lunedì 20 luglio 2020) E' lotta contro il tempo per fare arrivare i mono-banchi nelle scuole entro l'inizio delle lezioni a settembre, con l'obiettivo di 'massimizzare gli spazi' ai tempi del coronavirus ed 'evitare lo ... Leggi su tgcom24.mediaset

E' lotta contro il tempo per fare arrivare i mono-banchi nelle scuole entro l'inizio delle lezioni a settembre, con l'obiettivo di "massimizzare gli spazi" ai tempi del coronavirus ed "evitare lo ...

Banchi anti-Covid da 300 euro. Scoppia la bufera su Azzolina

L'obiettivo è quello di rendere i nuovi dispositivi disponibili per le scuole entro la prima settimana di settembre, anche se saranno i presidi degli istituti ad inoltrare un'eventuale richiesta di ...

