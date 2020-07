Scuola: Pinerolo, 160 mila euro per classi anti-Covid (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Comune di Pinerolo ha ottenuto conferma del finanziamento ministeriale di 160 mila euro per realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici in vista della riapertura di settembre, i fondi serviranno all’ “adeguamento spazi ed aule” per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19. “Non faremo compartimentazioni temporanee degli spazi, come posa di pannellature in plexiglass – precisa l’assessore all’Istruzione Antonella Clapier – ma interventi mirati di riqualificazione degli ambienti scolastici. Sebbene i tempi siano strettissimi, le risorse messe a disposizione delle scuole sono preziose e vanno valorizzate”. L'articolo Scuola: Pinerolo, 160 mila ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Pinerolo Scuola: Pinerolo, 160 mila euro per classi anti-Covid Nuova Società Pinerolo, al via i lavori nelle scuole per contenere i contagi. L'assessore: "No al plexiglass, sì agli interventi di buon senso"

Centossessanta mila euro dal ministero per adeguare le scuole di Pinerolo alle misure precauzionali finalizzate al contenimento dei contagi da covid-19. Venerdì 17 luglio il Comune ha ricevuto ...

