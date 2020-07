Scuola, l’ultima “trovata” della ministra Azzolina: i supplenti non laureati (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina difende la decisione di implementare l’utilizzo di universitari non ancora laureati per le supplenze nelle scuole. “Penso che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare. Se vanno all’estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo, e poi questi giovani lavoravano già”, dice il ministro a Milano. >> Azzolina: «Scuola riapre a settembre», i sindacati tuonano: «Non ci sono le condizioni» Lucia Azzolina, supplenti non laureati: “Questo paese deve dare la possibilità ai giovani di lavorare” “La Lombardia – sottolinea ancora – è una delle regioni che hanno più supplenze ... Leggi su urbanpost

