Scuola, interrogazione parlamentare sui nuovi banchi da 300 euro l’uno (Di lunedì 20 luglio 2020) Scuola, interrogazione parlamentare sui nuovi banchi da 300 euro e sul costo delle sedie acquistate dal Ministero dell’Istruzione in vista della riapertura. Il Miur torna al centro delle polemiche questa volta per i nuovi banchi che vedremo nelle scuole che ne hanno bisogno. Si tratta di banchi all’avanguardia, con le ruote tecnologici, dal costo di 300 euro l’uno. E il prezzo ha sollevato inevitabilmente le critiche al punto che il caso approderà in Parlamento in occasione di una interrogazione parlamentare. Miur, polemica sui nuovi banchi da 300 euro Proviamo a fare il punto. Nei prossimi giorni ... Leggi su newsmondo

Corriere : Azzolina: «Presto gara sui banchi anti-Covid». Costano 300 euro l’uno, polemiche sulla fornitura - n0sign4l : - NewsMondo1 : Scuola, interrogazione parlamentare sui nuovi banchi da 300 euro l’uno - Necerit : RT @Corriere: Azzolina: «Presto gara sui banchi anti-Covid». Costano 300 euro l’uno, polemiche sulla fornitura - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Scuola, interrogazione parlamentare sui nuovi banchi da 300 euro - -