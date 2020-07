Scuola Diaz, 19 anni dall’orrore: la notte della “macelleria messicana” (Di lunedì 20 luglio 2020) Ore 22, 21 luglio, 2001. Un’ora e una data che non si associano ad altro che a quella che venne tristemente battezzata notte della “macelleria messicana”. Parliamo del massacro avvenuto all’interno della Scuola Diaz di Genova nel pieno di quello che fu, 19 anni fa, il G8. Un triste anniversario a distanza da quei fatti, un brutale pestaggio, lo scontro tra manifestanti e forze dell’ordine condannato nel 2015 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Scuola Diaz, la notte del massacro Urla, manganellate, cocci di vetri rotti a ridisegnare un nuovo pavimento che ha accolto sangue, lacrime, sacchi a pelo destinati a diventare testimoni oculari di torture indicibili. Era il 2001, ... Leggi su thesocialpost

PieroPelu : 19 anni fa la democrazia italiana veniva fatta a pezzi in quel teatro degli orrori che fu il G8 di Genova: il provo… - AssuntaQuercia : RT @Mbyk019285: #20luglio 2001 #CarloGiuliani ???? , colpevole di rivendicare un mondo migliore, viene ucciso dallo Stato. Gli assassini… - anartik1 : RT @rimmel83837671: #Genova2001 per tre giorni viene perpetrata la più grande sospensione dei diritti democratici. L ' irruzione notturna… - StephanHugs : - gattogeremia : RT @rimmel83837671: #Genova2001 per tre giorni viene perpetrata la più grande sospensione dei diritti democratici. L ' irruzione notturna… -