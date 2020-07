Scuola, Azzolina contestata davanti ad una scuola di Milano. E scoppia la polemica sui monobanchi a 300 euro – Video (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Piccolo presidio di protesta, questa mattina a Milano, fuori dall’istituto comprensivo Riccardo Massa dove la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha deciso di fare una visita prima di partecipare al tavolo regionale lombardo per la ripresa dell’anno scolastico a settembre, dopo l’epidemia di Coronavirus. Una ventina di manifestanti hanno protestato contro la ministra, esibendo striscioni con le scritte «Più fondi per spazi, docenti e mobilità» e «Futura umanità. Priorità alla scuola». I manifestanti hanno spiegato che «a queste condizioni la ripartenza a settembre non è garantita a tutti». «Siamo qui a contestare il fatto che non tutte le scuole hanno strutture ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : Lucia Azzolina: 'Supplenti a scuola senza laurea? Così diamo la possibilità ai giovani di lavorare' - Agenzia_Italia : La #scuola con i mono-banchi e di docenti senza laurea voluta da #Azzolina #AGI - 6000sardine : La Ministra #Azzolina ha fatto una nuova proposta per la #scuola Gli studenti universitari iscritti al terzo, quar… - Efisio31251859 : RT @FratellidItalia: Scuola, FdI: Azzolina alimenta precariato per voti - Maria31420 : RT @saraosalvatore: IDEA GGENIALE della Azzolina, abbassiamo il livello della scuola reclutiamo non laureati per insegnare! giá che c’è sug… -