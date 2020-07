Scuola, Azzolina “Basta toni apocalittici, a settembre si ritorna” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono tantissimi dirigenti scolastici che stanno facendo un lavoro eccezionale. Stiamo accompagnando le scuole più in difficoltà giorno dopo giorno, passo dopo passo. Vorrei che si evitassero allarmismi, non fanno bene a nessuno. A settembre si ritorna a Scuola. Basta toni apocalittici”. Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, ospite di “Zapping” su Rai Radio1. “Con i sindacati – ha spiegato Azzolina – dobbiamo chiudere un protocollo di sicurezza per la riapertura di settembre. Il ministero dell’Istruzione è pronto da due settimane, stiamo aspettando le ulteriori proposte dei sindacati, va chiuso al più presto”. Il ministro ha poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

