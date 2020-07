Scrisse “Gay e lesbiche, ammazzateli tutti”: consigliere comunale di Fratelli d’Italia patteggia 4 mesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Vercelli: Giuseppe Cannata, vicepresidente del consiglio comunale, patteggia 4 mesi per un post omofobo “E questi schifosi continuano imperterriti. ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili”. Così aveva scritto un anno fa il vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli Giuseppe Cannata su Facebook. Non era la sua prima esternazione sui social carica d’odio, tanto che neanche un mese prima aveva scritto “gay e lesbiche fecce d’Italia” sempre sulla sua pagina Facebook. La pena patteggiata (per istigazione a delinquere) è di 4 mesi (con sospensione condizionale della pena) e un risarcimento di 3mila euro che andrà all’Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, costituitosi ... Leggi su tpi

Marikabdreamer : RT @tnklou: vi rendete conto che la ragazza che scrisse “I’m gay and I love you” ha trovato l’amore della sua vita con i suoi stessi comuni… - Sunfl0wed : RT @tnklou: vi rendete conto che la ragazza che scrisse “I’m gay and I love you” ha trovato l’amore della sua vita con i suoi stessi comuni… - Franc3sca17 : RT @tnklou: vi rendete conto che la ragazza che scrisse “I’m gay and I love you” ha trovato l’amore della sua vita con i suoi stessi comuni… - inlovewith_HS : RT @tnklou: vi rendete conto che la ragazza che scrisse “I’m gay and I love you” ha trovato l’amore della sua vita con i suoi stessi comuni… - lozaynodiliam : RT @tnklou: vi rendete conto che la ragazza che scrisse “I’m gay and I love you” ha trovato l’amore della sua vita con i suoi stessi comuni… -