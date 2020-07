Scoperta frode Iva nel settore carburanti, fatture false per 75 milioni (Di lunedì 20 luglio 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di accertare una frode fiscale all’Iva, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del valore di 8 milioni di euro, nei confronti di 5 cooperative operanti nel settore dei trasporti e della logistica e di 7 rappresentanti legali e consiglieri.Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Firenze ed emesso dal gip, ha già consentito di cautelare 11 conti correnti, disponibilità finanziarie per più di 170.000 euro, 2 furgoni, 2 motociclette, 3 autovetture e 1 immobile. In particolare, i finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano e del Nucleo PEF di Firenze, a seguito di alcune attività di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

