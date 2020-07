Scintille Ibra nel Milan che brilla (Di lunedì 20 luglio 2020) Momento d'oro dei rossoneri nonostante la furia di Zlatan contro Pioli: "La prossima volta togli uno di quelli". Leggi su quotidiano

Nel punto più alto del Milan di Pioli, il punto più basso del rapporto con Ibrahimovic. Il 5-1 rifilato sabato sera al Bologna ha portato in dote al Diavolo molti sorrisi e altrettante certezze: un do ...Io faccio così, spero che i calciatori abbiano lo stesso buon senso, spero che capiscano. Nel bene o nel male da questa gara ho capito tutto: io sto facendo le scelte per l’anno prossimo. (Udinese Blo ...