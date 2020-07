Scendono i contagi, risalgono i morti (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono in discesa per il secondo giorno consecutivo i contagi da coronavirus in Italia, ma risalgono i decessi. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 13 le persone morte a causa delle complicazioni dovute alla covid-19: ieri ce n’erano stati solo tre, il dato più basso dall’inizio dell’emergenza.I nuovi casi di coronavirus sono 190: ieri erano stati 219. Di questi, 56 sono in Lombardia, dove sono stati registrati anche 8 morti: ieri, invece, era stato il primo giorno senza decessi dovuti alla covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Il numero totale dei decessi in Italia è di 35.058.I casi totali - cioè il numero che comprende positivi, morti e guariti - sono 244.624, mentre le persone attualmente positive al virus sarebbero 12.404, un calo di 36 persone nelle ultime ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Scendono i contagi, risalgono i morti - Dagnele1 : Oppure facciamo come le Americhe dove i contagi non scendono anzi sono in crescita esponenziale? Basta un po' di ce… - imperianews_it : Coronavirus: in Liguria crescono ancora i contagi. In provincia di Imperia scendono, ma c'è un ospedalizzato in più - Notiziedi_it : Lazio, meno ricoverati e scendono i contagi. Lunedì otto nuovi infettati - Stefano91053632 : RT @vallegiorgio41: I CONTAGI SALGONO, LE PALLE SCENDONO. -

Ultime Notizie dalla rete : Scendono contagi Scendono i contagi, risalgono i morti L'HuffPost Scendono i contagi, risalgono i morti

Sono in discesa per il secondo giorno consecutivo i contagi da coronavirus in Italia, ma risalgono i decessi. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 13 le persone morte a causa delle ...

Coronavirus, altri due contagi: dopo 9 giorni un nuovo malato in terapia intensiva

Spuntano altri due nuovi casi di persone positive al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri. Dal bollettino diramato dal ministero della Salute per il 19 luglio - 1.512 i tamponi eseguiti nelle ultime ...

Sono in discesa per il secondo giorno consecutivo i contagi da coronavirus in Italia, ma risalgono i decessi. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 13 le persone morte a causa delle ...Spuntano altri due nuovi casi di persone positive al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri. Dal bollettino diramato dal ministero della Salute per il 19 luglio - 1.512 i tamponi eseguiti nelle ultime ...