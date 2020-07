Scandalo Csm, il siluro del capo dell'Antimafia milanese: mancanza di rispetto a Falcone e Borsellino (Di lunedì 20 luglio 2020) “Scandalo Csm mancanza di rispetto verso Falcone e Borsellino”. Questo lo sfogo di Alessandra Dolci della Direzione Distrettuale Antimafia all'incontro alle ore 16.58 (ora in cui perse la vita il Magistrato Paolo Borsellino) per osservare un minuto di silenzio accompagnato dalla sirena dei Vigili del Fuoco presso i giardini Falcone-Borsellino. Hanno partecipato alla commemorazione: Alessandra Dolci (Procuratore Aggiunto, coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia), Lucilla Andreucci (referente di Libera Milano), Roberto Cenati (Anpi Milano), Monica Forte (presidente della Commissione Antimafia ... Leggi su iltempo

"Il mio obiettivo prioritario è difendermi nel processo e non lasciare la magistratura". E' quanto ha detto a Radio Radicale il pm Luca Palamara, indagato a Perugia per lo scandalo delle nomine nelle ...