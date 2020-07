Savona, operaio di 54 anni muore schiacciato: stava lavorando nell’area della Tirreno power (Di lunedì 20 luglio 2020) Un operaio di 54 anni è rimasto schiacciato da un peso mentre era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell’area Tirreno power di Savona. L’uomo, insieme a colleghi che hanno poi lanciato l’allarme, stava effettuando la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti che non era in funzione, quando è stato colpito al torace. L’urto è stato violento e fatale. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e gli ispettori del Lavoro. La dinamica dell’incidente, si legge nella nota di Tirreno power “non è ancora nota. Nuova Eis – specifica Tirreno power -, l’azienda di cui faceva parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Lavoro, tragedia nell’area Tirreno Power a Savona, muore operaio di 54 anni - Noovyis : (Savona, operaio di 54 anni muore schiacciato: stava lavorando nell’area della Tirreno power) Playhitmusic - - misspassinella1 : Muore a Savona un altro operaio. Anche oggi. Nell'indifferenza. Merda - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Lavoro, tragedia nell’area Tirreno Power a Savona, muore operaio di 54 anni - PiLu975 : RT @fattoquotidiano: Lavoro, tragedia nell’area Tirreno Power a Savona, muore operaio di 54 anni -