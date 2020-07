Sassuolo-Milan, Pioli: 'Da gennaio marcia Champions' (Di lunedì 20 luglio 2020) "Sto facendo vedere la classifica da inizio gennaio in avanti. Siamo quarti in classifica guardando questo periodo e probabilmente saremo terzi questa sera". Alla vigilia della sfida a casa Sassuolo, ... Leggi su gazzetta

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - OptaPaolo : 7 - Sono state sette le parate di Wojciech Szczesny contro il Sassuolo: l’ultimo portiere della Juventus a farne di… - sportli26181512 : #Milan, Pioli: 'Non penso al futuro. Ibra arrabbiato? Voleva fare gol': Le parole del tecnico rossonero alla vigili… - PianetaMilan : Verso #SassuoloMilan, #Pioli: “La squadra sta bene. Non siamo in riserva” - @acmilan #ACMilan #Milan #weareacmilan… -