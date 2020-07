Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Il lavoro di Pioli? Vi dico la mia. Il nostro obiettivo è chiaro…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è pronto ad affrontare il Milan di Stefano Pioli.L'ex guida tecnica di Foggia, Benevento e Palermo oggi sulla panchina dei neroverdi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-match alla vigilia della sfida contro i rossoneri. De Zerbi ha introdotto la gara contro i lombardi esaltando il lavoro svolto dal collega, Stefano Pioli, sulla panchinadel Diavolo."Cosa temere del Milan? Tutto. Hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti, sapendo che il Milan è la più in forma ora ma noi abbiamo ... Leggi su mediagol

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - OptaPaolo : 7 - Sono state sette le parate di Wojciech Szczesny contro il Sassuolo: l’ultimo portiere della Juventus a farne di… - SassuoloUS : Il Sassuolo non vince contro il Milan in #SerieATIM da Marzo 2016: da allora cinque successi rossoneri e due paregg… - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi avverte: 'L'Europa è possibile, non ci accontentiamo': Sassuolo, De Zerbi avverte: 'L'Europa è p… -