Sassuolo-Milan, De Zerbi alla vigilia: “Non ci accontentiamo dell’ottavo posto” (Di lunedì 20 luglio 2020) “L’ottavo posto è un risultato molto molto importante, poi se mi si chiede se ci accontentiamo dell’ottavo posto allora non ci accontentiamo dell’ottavo posto sapendo che chi è davanti a noi è molto forte e ha cose in più di noi“. Roberto De Zerbi parla così alla vigilia di Sassuolo-Milan, match clou per le ultime speranze dei neroverdi di riaprire la lotta per l’Europa League. “Non è facile ma ci sono 12 punti, noi siamo a 8 punti. 12-8 fa 4 e ci stiamo nella possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi ma anche quando non ci sarà questa eventualità spingeremo fino alla fine perché arrivare ottavi è un obiettivo ... Leggi su sportface

Sassuolo Milan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sassuolo Milan