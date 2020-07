Sassuolo, De Zerbi sfida il Milan: “Europa possibile, non ci accontentiamo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Sassuolo non abbandona il sogno Europa League. I neroverdi restano in corsa per l'ultimo posto utile, nonostante un gap di 8 punti dal Milan. Proprio i rossoneri saranno il prossimo avversario in campionato, in una gara che sa tanto di match point per i Milanesi e di ultimissima spiaggia per gli emiliani.caption id="attachment 986797" align="alignnone" width="1024" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionLE PAROLE DI DE ZerbiRoberto De Zerbi carica l'ambiente in vista della sfida in conferenza stampa: "Non è un compito facile ma ci sono 12 punti, noi siamo a 8 punti. Dunque c'è ancora la possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi ma anche quando non ci sarà questa eventualità spingeremo ... Leggi su itasportpress

