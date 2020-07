Sara Croce, nuovo fidanzato con polemica (e foto con la mano sul…). “Beato, mamma mia” (Di lunedì 20 luglio 2020) Vi ricordate della recente intervista tv rilasciata da Sara Croce a Rivelo? La bonas fece un’importante promessa a Lorella Boccia: “(…) Penso che mettersi con un calciatore sia sinonimo di corna, perché ho delle amiche che sono state con calciatori ed è un macello. Ci sta, sono giovani, pieni di ragazze e quindi io non mi fidanzerei mai con un calciatore. Lo dico adesso a Rivelo, rivelazione: non mi fidanzerò mai con un calciatore, lo giuro solennemente”. Sara Croce sembrava davvero convinta della sua affermazione. Durante la stessa chiacchierata televisiva con Lorella Boccia, andata in onda mesi fa sul canale Real Time, l’ex madre natura di Paolo Bonolis raccontò di quando liquidò senza esitazioni niente di meno che Cristiano Ronaldo. Il calciatore le ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : La madre natura di Ciao Darwin Sara Croce mostra il lato b e i fan impazziscono (FOTO) - #madre #natura #Darwin… - Rossi19941904 : @michela_mir Ho così tante speranze per Falsona (e riprendere il piano, l inglese, camminare, punto croce) che prob… - GianlucaLiserra : Ma qualcuno si è accorto che le scritte sulle magliette sono palesemente state messe con qualche programma di fotor… - Angelo89628216 : @MarcoPiccoloRey @enzobianchi7 Purtroppo mi accorgo che anche nella chiesa c'è la zizzania... Aspetteremo la mietit… - infoitcultura : Sara Croce, da Ciao Darwin al calciatore: effusioni spinte a Capri, la foto che la inchioda -