"Sarà un anno nero, Binotto e Leclerc...". Terruzzi, l'uomo che conosce meglio la F1, seppellisce la Ferrari: disastro annunciato? (Di lunedì 20 luglio 2020) "Materia prima scarsa". Giorgio Terruzzi è forse il giornalista sportivo più competente in materia di Formula 1. Faccia e voce storica di Mediaset, analizza in maniera impietosa il "dramma" tecnico della Ferrari, uscita dal Gp d'Ungheria doppiata e umiliata dalle Mercedes e con l'unico appiglio del sesto posto di un redivivo Vettel. "Troppo poco per un bilancio modestissimo dopo le prime tre gare", spiega sul Corriere della Sera, a fronte di "una Mercedes imbarazzante per perfezione tecnica". E imbarazzante lo è stato un po' anche Leclerc, fuori dai punti, "mai a proprio agio in qualifica, battuto da un compagno che dovrebbe mettere dietro". Forse, suggerisce Terruzzi, al giovane monegasco "manca ancora esperienza per scovare su ogni pista l'assetto perfetto, cosa che ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sarà anno Marquez, frattura dell'omero, sar operato Yahoo Eurosport IT Bolivia, il presidente della federazione calcio è morto di Covid 19

l presidente della Federazione calcistica boliviana (Fbl), Ce'sar Salinas, è morto di Covid-19. Lo ha annunciato il vice ministro dell'interno. "Cesar Salinas è deceduto, amico, sostenitore e presiden ...

Favignana, volo di tre metri e si rompe il femore: soccorso dal Centro Sar

Cade da una altezza di tre metri sul tetto della sua abitazione, batte la testa e le spalle, non può muovere le gambe per una frattura ad un femore. È accaduto a Favignana, ieri sera, ad un sessantatr ...

