Sapete com' era Bonaccini solo pochi mesi fa? Ecco il suo volto | la foto sconvolgente | irriconoscibile

Ci credete se vi diciamo che quello che vedete qui sotto è Stefano Bonaccini? Lo stesso Bonaccini che governa l'Emilia Romagna sotto l'effige del Pd e che, si sussurra, sarebbe tentato dalla svolta politica a livello nazionale? Già, è proprio lui. E, come rivela Dagospia, il nuovo look si era manifestato già ai tempi della campagna elettorale delle regionali (dunque, nemmeno troppo tempo fa: si è votato a gennaio 2020): occhiali a goccia, addio ai chili di troppo, palestra, jeans con i risvolti. Insomma, una rivoluzione copernicana per essere più "accattivante". Sempre Dago, aggiunge che la "mutazione" è stata curata da Marco Agnoletti e dalla Jump Media (si tratta dell'ex portavoce di Matteo Renzi). Insomma, qui sotto un Bonaccini quasi irriconoscibile.

