Santo del Giorno 20 Luglio: Sant’Apollinare di Ravenna (Di lunedì 20 luglio 2020) Sapete qual è il Santo del Giorno 20 Luglio? Oggi la Chiesa Cattolica celebra la figura di Sant’Apollinare di Ravenna, vescovo e martire vissuto fra il I ed il II secolo. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 20 Luglio: chi era Sant’Apollinare di Ravenna Sant’Apollinare di Ravenna è stato un religioso molto importante, ma purtroppo sul suo conto abbiamo notizie scarse e spesso anche incerte. E’ sicuro che visse fra il I ed il II secolo (la data di nascita precisa non è nota) e che apparteneva ad una famiglia pagana originaria di Antiochia. Furono le predicazioni di San Pietro ad ... Leggi su pianetadonne.blog

LegaSalvini : Santa Sofia trasformata in moschea, #Salvini: 'Siamo vicini alla sofferenza del Santo Padre'. - Mau_MV07 : @saulquiroz08 Santo Cristo del corcovado ?? - laRoyalBlood_ : Santo cielo, è da ore che non riesco a dormire per colpa del caldo - daniele19921 : RT @SempreSperare: @MauroLeonardi3 @Nico00719302 Per Maria Spirito Santo manda la Tua Luce su di lei aiuta con la Tua misericordia risana… - CiaoKarol : Noi amiamo Padre Pio! Lunedì 20 Luglio 2020; leggi le sue frasi e recita la preghiera al frate santo: La rubrica de… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il Santo del giorno - La Chiesa celebra Sant'Arsenio il Grande Ansa Le terme libere nascoste nel cuore della Toscana a ridosso della “balena bianca”

In Toscana esistono moltissime sorgenti termali di acqua calda, conosciute, usate e preservate sin dai tempi degli Etruschi e dei Romani. Questi bagni curativi, e dediti al benessere, sono oggi destin ...

Castell'Arquato, Calici di Stelle 2020 - Luci di stelle su un mare antico

Castell’Arquato, aderendo al circuito turistico delle “Città del Vino”, partecipa lunedì 10 agosto 2020 all’evento Calici di Stelle, promosso dall’associazione a livello nazionale grazie al Movimento ...

In Toscana esistono moltissime sorgenti termali di acqua calda, conosciute, usate e preservate sin dai tempi degli Etruschi e dei Romani. Questi bagni curativi, e dediti al benessere, sono oggi destin ...Castell’Arquato, aderendo al circuito turistico delle “Città del Vino”, partecipa lunedì 10 agosto 2020 all’evento Calici di Stelle, promosso dall’associazione a livello nazionale grazie al Movimento ...