Santa Sofia, “mosaici coperti durante i culti, ma protetti. Tutti potranno andare a visitarli” (Di lunedì 20 luglio 2020) Coperte durante i culti islamici, ma visitabili dai turisti nel resto del tempo. Le icone cristiane di Santa Sofia a Istanbul saranno protette e conservate, come lo sono state negli ultimi 5 secoli: lo ha annunciato in un’intervista tv Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Kalin ha smentito l’impiego di luci laser oscuranti – ipotizzato nei giorni scorsi dai media locali – e ha assicurato che “non ci saranno danni ai mosaici, alle icone, al patrimonio storico e all’architettura dell’edificio”. Il portavoce ha poi confermato che Erdogan sarà presente alla preghiera il prossimo venerdì, la prima da quando Hagia Sophia, per un millennio basilica cristiana e per 86 anni museo, è stata riconvertita in una moschea. I preziosi ... Leggi su ilfattoquotidiano

