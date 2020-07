Santa Sofia, icone islamiche coperte durante culto islamico. Ma la Turchia non le rimuoverà (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – Santa Sofia è di nuovo una moschea, come voluto fortemente dal “sultano” Erdogan. Una decisione discutibile e che soprattutto ha generato una ridda di polemiche, non solo in Europa e tra i cristiani. Su questo giornale abbiamo analizzato la scelta unilaterale turca, controversa ma legittima se valutata da un punto di vista strettamente legato alla sovranità territoriale. Eppure al contempo uno schiaffo alla laicità di una nazione che da qualche anno si è incamminata sul sentiero del radicalismo religioso. E nonostante gli appelli Ue e soprattutto di Vladimir Putin, preoccupato per questa deriva anche perché incalzato sul tema dal Patriarcato ortodosso russo, adesso le icone cristiane dell’ex cattedrale di Istanbul saranno coperte da tende ... Leggi su ilprimatonazionale

ilfoglio_it : Dalle statue a Santa Sofia. “È guerra totale contro l’occidente giudaico-cristiano”. Parla Boualem Sansal - di Giul… - LaStampa : Santa Sofia, riapre il culto islamico e le icone cristiane vengono coperte - matteosalvinimi : ...la Turchia di miliardi, reagiscano. A furia di chinare il capo, rischiamo di trovarci una moschea al posto del… - midnightsilvia : RT @MarcoSanavia1: Erdogan fa benissimo a trasformare Santa Sofia in moschea. Ognuno a casa propria fa quello che vuole. Dobbiamo farlo anc… - fabius10scudi : RT @giuliomeotti: Erdogan ispeziona i lavori di riconversione a moschea di Santa Sofia in attesa della grande preghiera fra pochi giorni. E… -