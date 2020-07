Santa Sofia, icone cristiane coperte durante culto islamico (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ISTANBUL, 20 LUG - Le icone cristiane di Santa Sofia a Istanbul saranno coperte da tende durante le preghiere che vi si svolgeranno con la riapertura al culto islamico, venerdì prossimo. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Istanbul, Erdogan a sorpresa in visita a Santa Sofia video - matteosalvinimi : ...la Turchia di miliardi, reagiscano. A furia di chinare il capo, rischiamo di trovarci una moschea al posto del… - Fontana3Lorenzo : Gli splendidi mosaici bizantini di Santa Sofia, basilica per mille anni. Per volere di Erdogan ora sarà moschea. Pe… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Santa Sofia, riapre il culto islamico e le icone cristiane vengono coperte - TatiUdaci : RT @MarcoSanavia1: Erdogan fa benissimo a trasformare Santa Sofia in moschea. Ognuno a casa propria fa quello che vuole. Dobbiamo farlo anc… -