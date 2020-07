San Gregorio Magno: Paglia al comando della Polizia Municipale (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gregorio Magno (Sa) – È l’agente Michele Paglia, il nuovo comandante della Polizia Municipale della cittadina di San Gregorio Magno, nella Valle del Tanagro. Già componente della squadra di agenti dei vigili urbani gregoriani, Paglia da anni presta servizio nella sua città dove a partire da oggi, coprirà il prestigioso incarico di comandante. Il neo comandante succede quindi, a Paolo Iuzzolino, l’ex agente della Polizia Municipale che per quarant’anni ha prestato servizio nella sua terra natia a capo dei vigili urbani dove ha lavorato fino a poche settimane fa, ... Leggi su anteprima24

martinabrf : @Pier_dll Cappella di San Severo, Santa Chiara, Castel Sant’Elmo, Piazza Plebiscito, Via dei Tribunali e via San Gregorio Armeno - mrjones1981 : Ieri eravamo a San Gregorio Armeno ('la via dei presepi') e mia figlia non si raccapezzava di come tra tutti i pers… - Alexia30559 : RT @DBking85: Chiesa di San Gregorio Armeno a #Napoli.. uno degli edifici religiosi più antichi della città, un mondo fatto di silenzio, e… - dantonio_luca : RT @DBking85: Chiesa di San Gregorio Armeno a #Napoli.. uno degli edifici religiosi più antichi della città, un mondo fatto di silenzio, e… - Calciopuntgoal : ATLETICO SAN GREGORIO SCATENATA SUL MERCATO -

Ultime Notizie dalla rete : San Gregorio un luglio fa a san gregorio magno - Sport la Città di Salerno Il Mattino: "Salernitana, sfida al Vicenza per Marras e Valeri"

"L’orizzonte playoff allontana il ritiro. Contatti con il Comune di San Gregorio ma la coda post season blocca ogni scelta. Incerta la data di inizio della nuova stagione. Riapertura degli stadi, tifo ...

PRIMA PAGINA - Il Mattino - Salernitana ai playoff? Così il ritiro si allontana

L’orizzonte playoff allontana il ritiro. Contatti con il Comune di San Gregorio ma la coda post season blocca ogni scelta. Incerta la data di inizio della nuova stagione. Riapertura degli stadi, ...

"L’orizzonte playoff allontana il ritiro. Contatti con il Comune di San Gregorio ma la coda post season blocca ogni scelta. Incerta la data di inizio della nuova stagione. Riapertura degli stadi, tifo ...L’orizzonte playoff allontana il ritiro. Contatti con il Comune di San Gregorio ma la coda post season blocca ogni scelta. Incerta la data di inizio della nuova stagione. Riapertura degli stadi, ...