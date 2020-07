San Giovanni a Piro, la gioia del sindaco Palazzo: negativi tutti i tamponi (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giovanni a Piro (Sa) – Dopo l’Asl arriva anche dal sindaco di San Giovanni a Piro la conferma che i risultati dei tamponi effettuati ieri su familiari e stretti collaboratori della consigliera comunale comunale, risultata positiva al Covid19 hanno dato tutti esito negativo. Per una assoluta tranquillità, stamattina sono stati sottoposti a test anche tutti i dipendenti della Sarim, anche in questo cado tutti negativi e si è provveduto alla sanificazione del Comune (dove si è svolto il test che ha dato esito positivo). “È risultata una spiacevole (per il risultato che non avremmo mai voluto avere), ma felice intuizione quella di chiedere al ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni San Giovanni, il mercato settimanale torna nella sede storica Arezzo Notizie MioDottore Awards 2020: Dottor Nunzio Accardo, otorino di Salerno, premiato per la 2^ volta consecutiva

Elezioni a San Giovanni, primarie per scegliere il candidato del centro sinistra

Diversi cittadini di San Giovanni in Fiore hanno dato la propria disponibilità per candidarsi alla carica di sindaco. Per questo motivo Marco Miccoli, commissario federazione Pd Cosenza, Tonino Aramin ...

