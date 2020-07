Samp, rimonta super Ranieri altro colpaccio (Di lunedì 20 luglio 2020) parma 2 Samp 3 Primo tempo: 2-0 PARMA, 4-3-3,: Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5.5, Gagliolo 5, 34' st Siligardi sv,, G.Pezzella 6; Hernani 6, 17' st Barilla' 5.5,, Brugman 6, Kurtic 5.5, 34' st Dermaku ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Samp rimonta Rimonta Samp, è salva. Napoli e Milan ok L'Unione Sarda.it Serie A, Roma-Inter 2-2: i nerazzurri sciupano. Vittorie di Napoli e Sampdoria, Genoa batte Lecce

Oggi si sono giocate sei partite valide per la 34ma giornata della Serie A 2020 di calcio. Inter e Roma hanno pareggiato per 2-2 nel big match, i nerazzurri hanno sciupato l’occasione per portarsi a t ...

Samp, rimonta super Ranieri altro colpaccio

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5.5, Gagliolo 5 (34’ st Siligardi sv), G.Pezzella 6; Hernani 6 (17’ st Barilla’ 5.5), Brugman 6, Kurtic 5.5 (34’ st Dermaku sv); Kulusevski 6, Gervinho 6.5 ( ...

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5.5, Gagliolo 5 (34' st Siligardi sv), G.Pezzella 6; Hernani 6 (17' st Barilla' 5.5), Brugman 6, Kurtic 5.5 (34' st Dermaku sv); Kulusevski 6, Gervinho 6.5 ( ...