Salvini scorda la moto d'acqua e attacca chi lo contesta: 'Figli di papà, si sono fatti le canne' (Di lunedì 20 luglio 2020) Ogni volta che lo contestano dà di testa. E ormai ripete le stesse frasi magari dimenticando qualche piccolo dettaglio, tipo la moro d'acqua, che fu l'emblema dell'arroganza del potere e dei privilegi:... Leggi su globalist

globalistIT : - Domecost : @donnarsm @SeaWatchItaly Salvini la mia casa se la scorda. I traditori in casa mia non li voglio. Che si facesse la… - giorgio02335640 : @anna95859997 @matteosalvinimi Cittadinanza che un tale che si chiama SALVINI ha votato!!!! Ricordateglielo ogni t… - frances23351101 : RT @frances23351101: @DaniloM1994 @katya77474537 Forte il tao al collo. Anche nei momenti hot non scorda le sue radici profondamente cristi… - frances23351101 : @DaniloM1994 @katya77474537 Forte il tao al collo. Anche nei momenti hot non scorda le sue radici profondamente cri… -