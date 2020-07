Salvini scatenato: «Azzolina e Castelli? Incapaci. E chi le difende è peggio di loro» (video) (Di lunedì 20 luglio 2020) Due “Incapaci”, che in qualsiasi altra situazione sarebbero state “licenziate in tronco”. Matteo Salvini ribadisce le critiche senz’appello a Lucia Azzolina e Laura Castelli. E respinge al mittente l’accusa di averle mosse per distogliere l’attenzione dalle inchieste giudiziarie che lambiscono la Lega. “Se i Cinque stelle vedono i complotti anche dietro la loro Incapacità, mi spiace per loro”, sottolinea il leader leghista. Salvini: su Azzolina e Castelli parlano i fatti “In qualsiasi Paese europeo queste due signore, non in quanto donne ma in quanto Incapaci, le avrebbero già licenziate in tronco. Così come in ... Leggi su secoloditalia

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Non è una buona giornata per Matteo Salvini che, chissà, avrà finalmente realizzato che sta cambiando il vento nel Paese. Stamattina è stato contestato a Ceglie Messapica ...

