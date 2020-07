“Salvini parla con la Madonna”? No, il leader leghista ha riferito parole che arrivavano da Medjugorje (Di lunedì 20 luglio 2020) “Salvini parla con la Madonna”, scrivono alcuni oppositori del leader della Lega facendo riferimento ad un video in cui l’ex ministro dell’Interno giudicava Giuseppe Conte in un intervento che aveva odore di santità. Il titolo del video, presentato sui social come video-meme, riporta: “Conte mente, me lo ha detto la Madonna”, il che può far sorridere, ma Matteo Salvini ha detto qualcosa di diverso. Salvini: “Conte mente, me lo ha detto la Madonna“ La scritta sovrimpressa al video semplifica un discorso che si presenta diverso nei fatti. Troviamo risposta se visioniamo il video, di cui trascriviamo le parole pronunciate realmente da Matteo Salvini: Io le persone le giudico, oltre a quello che dicono, dallo sguardo. Ieri c’è stato un messaggio, per chi ... Leggi su bufale

Capezzone : Su @atlanticomag grande intervista ???? di @DanieleMeloni80 a @DeAnna4Congress. @realDonaldTrump e @matteosalvinimi c… - GrimoldiPaolo : Bella intervista alla Trumpiana @DeAnna4Congress :'Il governo italiano è sottomesso al regime comunista cinese come… - Open_gol : Soumahoro a Salvini: «Ci vediamo in tribunale». Lo sfregio razzista: il leghista mette i bonghi mentre parla il sin… - VonBarone : @laura_maffi @Melonspaul @GiuseppeConteIT Veramente chi vota Salvini lo grida ai 4 venti. Dovrei forse vergognarmi… - gio_pasto : RT @Rooob1: @BelpietroTweet e quindi? tremo a pensarci un Salvini lì in mezzo, che scambia PIL per gettito fiscale, gli parla di Topolinia… -

