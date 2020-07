Salvatore Esposito, da Gomorra a Fargo: "Ecco chi sarà il mio personaggio" (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo Gomorra, Salvatore Esposito sarà nella quarta stagione di Fargo e durante l'UltraPop Festival ci ha raccontato qualcosa in più sul suo personaggio. Non solo Gomorra: Salvatore Esposito sarà anche nella quarta stagione di Fargo - che vedremo un po' in ritardo rispetto al previsto - e durante l'UltraPop Festival ci ha svelato qualcosa in più sul suo personaggio. Cominciamo dalle presentazioni: "In Fargo 4 sarò Gaetano Fadda, un uomo d'origine sarda, le battute ovviamente sono in inglese ma ho imparato a usare una cadenza che ricorda quella sarda. Sono anche dovuto ingrassare di circa 10 chili, volevano una figura che fosse imponente ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Gomorra, Salvatore Esposito: “Maradona mi chiese spoiler sulla serie” - Noovyis : (Gomorra, Salvatore Esposito: 'Maradona mi chiese spoiler sulla serie') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra, Salvatore Esposito: 'Maradona mi chiese spoiler sulla serie' - clikservernet : UltraPop Festival, Salvatore Esposito ospite in diretta stasera su Twitch - Noovyis : (UltraPop Festival, Salvatore Esposito ospite in diretta stasera su Twitch) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Esposito UltraPop Festival, Salvatore Esposito ospite in diretta stasera su Twitch Movieplayer.it Giò Di Tonno papà per la seconda volta: è nato Noah

Il significato del nome Noah Tra i commenti del post arrivano gli auguri di personaggi come Francesco Cicchella e Salvatore Esposito. Di Tonno e la moglie, Sara Benmessaoud, fotografa italo ...

Non dirlo al mio capo 2 in replica è il più visto della domenica

"Gomorra – La Serie", tratta dal bestseller di Roberto Saviano con Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Marco Palvetti e Maria Pia Calzone in onda su Tv8, è stato visto da 489 ...

Il significato del nome Noah Tra i commenti del post arrivano gli auguri di personaggi come Francesco Cicchella e Salvatore Esposito. Di Tonno e la moglie, Sara Benmessaoud, fotografa italo ..."Gomorra – La Serie", tratta dal bestseller di Roberto Saviano con Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Marco Palvetti e Maria Pia Calzone in onda su Tv8, è stato visto da 489 ...