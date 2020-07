Saltrio, 74enne gravemente malato si suicida insieme alla figlia disabile con i gas di scarico della sua auto (Di lunedì 20 luglio 2020) Uomo su uccide con la figlia disabile Un uomo di 74 anni si è tolto la vita insieme alla figlia disabile a Saltrio, in provincia di Varese, con i gas di scarico della sua auto. La ragazza aveva 31 anni ed era disabile al 100 per cento. I corpi di padre e figlia sono stati trovati dai carabinieri nel garage dove l’uomo aveva posteggiato l’auto. I militari hanno fatto la macabra scoperta dopo essere stati allertati dai parenti, che non avevano loro notizie da diversi giorni. Da quanto si apprende, l’uomo era gravemente malato e, prima di compiere il folle gesto, ha lasciato una lettera d’addio ... Leggi su tpi

