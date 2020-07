Salis e D’Andrea, il motore creativo va al cuore del jazz (Di martedì 21 luglio 2020) Antonello Salis, in qualità di autore, e Franco D’Andrea, come motore creativo del suo nuovo trio, sono i fulcri di interesse di due recenti concerti alla Casa del jazz per la rassegna Reloaded, l’unica manifestazione jazzistica che si tiene nella capitale, a parte singoli recital alla Cavea del Parco della Musica (Stefano Bollani vi ha suonato il 19).Atteso il trio di D’Andrea con Enrico Terragnoli (chitarra ed elettronica) e Mirko Cisilino (tromba), ultimo organico creato dal pianista-compositore (79 anni) per … Continua L'articolo Salis e D’Andrea, il motore creativo va al cuore del jazz proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

casadeljazz : ??La musica non si ferma! ??Ecco gli eventi di questa settimana: ?? 13 LUG | 21:00 Paolo Damiani Unit ?? 15 LUG | 21:00… -