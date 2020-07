Salernitana, Lombardi ko: stagione finita (Di lunedì 20 luglio 2020) SALERNO - Brutte notizie per Giampiero Ventura : l'allenatore della Salernitana non potrà sfruttare il talento offensivo di Cristiano Lombardi , attaccante in prestito dalla Lazio e autore di una ... Leggi su corrieredellosport

