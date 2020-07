Sace, al via operatività di Garanzia Italia per il leasing (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Con la conversione in legge del Dl Liquidità parte l’operatività di Garanzia Italia anche per il leasing. Lo annunciano Sace e Assilea, l’Associazione Italiana leasing, specificando che la richiesta è diretta a nuovi finanziamenti destinati a sostenere gli investimenti in Italia, in particolare per l’utilizzo di beni strumentali all’attività d’impresa. Le operazioni di leasing si affiancano dunque, insieme a quelle di factoring, a quelle di finanziamento previste dal Decreto tra gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato. Sace e Assilea confermano di aver definito e concordato i termini e le ... Leggi su quifinanza

