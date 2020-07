Russia: Navalny, chiudo la Fondazione Anticorruzione (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - MOSCA, 20 LUG - Il blogger anti-Putin Aleksey Navalny ha annunciato che chiuderà la sua Fondazione Anticorruzione e creerà un'altra organizzazione. Lo riporta la tv Dozhd, secondo cui Navalny ... Leggi su corrieredellosport

SilCastelletti : RT @castellettir: Russia, divieto di lasciare Mosca per il blogger @navalny. Raid nei suoi uffici e appartamenti - castellettir : Russia, divieto di lasciare Mosca per il blogger @navalny. Raid nei suoi uffici e appartamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Navalny

Agenzia ANSA

(ANSA) - MOSCA, 20 LUG - Il blogger anti-Putin Aleksey Navalny ha annunciato che chiuderà la sua Fondazione Anticorruzione e creerà un'altra organizzazione. Lo riporta la tv Dozhd, secondo cui Navalny ...Roma, 17 lug. (askanews) - Secondo Navalny, le autorit russe stanno cercando di paralizzare la sua azione in vista delle elezioni in una trentina di regioni russe previste per settembre. Il Comitato ...