Running, Treviso Marathon 2020 posticipata al 28 marzo 2021 (Di lunedì 20 luglio 2020) Treviso Marathon 2020 posticipata al 28 marzo 2021. Lo hanno comunicato tramite una nota gli organizzatori della corsa, originariamente in programma il 20 settembre 2020. “Inizialmente, in piena emergenza Covid, lo staff organizzativo aveva scelto, in accordo con il sindaco di Treviso, Mario Conte, e il vicesindaco Andrea De Checchi, di rinviare la manifestazione che quest’anno avrebbe festeggiato l’edizione numero 17, a dopo l’estate. La data scelta, domenica 20 settembre” ha spiegato l’organizzazione nel comunicato, “con il passare dei mesi e le stringenti prescrizioni per contrastare il coronavirus, tra l’altro in divenire di settimana in settimana, si è resa necessaria una nuova attenta e ... Leggi su sportface

C'erano già più di mille iscritti alla Mezza di Treviso, ma l'edizione 2020 dell'ormai classica mezza maratona del capoluogo della Marca, in programma l'11 ottobre, non si svolgerà. La decisione, in a ...

