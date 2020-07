Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il Covid. L'inchiesta di Cremona (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - La Procura di Cremona indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all'autoriclaggio e all'appropriazione indebita tre promotori della onlus 'Uniti per la Provincia di Cremona' perché si sarebbero appropriati illecitamente di parte dei 4 milioni raccolti tra imprenditori e gente comune per finanziare iniziative anti- Covid aiutando, in particolare, gli ospedali in prima linea. Stando a quanto apprende l'AGI, tra loro c'è anche Renato Crotti, "nella veste di direttore della Fondazione Giovanni Arvedi", legata alla nota acciaieria, che è estranea alla vicenda giudiziaria, e definito dagli inquirenti "gestore di fatto" dell'ente benefico. La guardia di finanza ha perquisito oltre alla sede della onlus, nata a marzo nel pieno della pandemia, ... Leggi su agi

Pasquale_Mereu : RT @Agenzia_Italia: Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il #COVID?19. L'inchiesta di Cremona. - LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il #COVID?19. L'inchiesta di Cremona. - Fusillide : RT @Agenzia_Italia: Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il #COVID?19. L'inchiesta di Cremona. - Agenzia_Italia : Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il #COVID?19. L'inchiesta di Cremona. - AlexDeMartin2 : @Paolo_Bargiggia @Inter @OfficialASRoma Altra partita rubata a sfavore dell’Inter, Conte ha capito bene stando da q… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubata parte Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il Covid. L'inchiesta di Cremona Yahoo Finanza Rubata parte dei 4 milioni raccolti per il Covid. L'inchiesta di Cremona

AGI - La Procura di Cremona indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all'autoriclaggio e all'appropriazione indebita tre promotori della onlus 'Uniti per la Provincia di Cremona' ...

Scassinano la cassaforte alla sede di Gls: rubano 10mila euro e scappano nei campi

Grosseto. L’allarme è scattato alle 2.30 della notte, il titolare si è recato subito al capannone: «Sembrava tutto a posto, forse erano nascosti qui» GROSSETO. Il colpo ha fruttato un bel bottino: 10m ...

AGI - La Procura di Cremona indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all'autoriclaggio e all'appropriazione indebita tre promotori della onlus 'Uniti per la Provincia di Cremona' ...Grosseto. L’allarme è scattato alle 2.30 della notte, il titolare si è recato subito al capannone: «Sembrava tutto a posto, forse erano nascosti qui» GROSSETO. Il colpo ha fruttato un bel bottino: 10m ...