Royal Family | Il Principe Andrea di York non esiste più

Il Principe Andrea di York è stato messo ai margini della Royal Family anche in uno dei giorni più belli della sua vita, il matrimonio della figlia Beatrice. Beatrice di York è una delle Principesse più sfortunate della storia della Royal Family inglese. Oltre a non essere stata benedetta dalla fortuna con la bellezza di …

Il Principe Andrea di York è stato messo ai margini della royal family anche in uno dei giorni più belli della sua vita, il matrimonio della figlia Beatrice. Matrimonio di Beatrice di York con Edoardo ...

Beatrice di York, il Royal Wedding segreto è vintage: l’abito bianco e la tiara sono della regina

La Royal Family ha vissuto un weekend particolarmente emozionante: il 17 luglio è stato celebrato in gran segreto il Royal Wedding di Beatrice di York. Dopo essere stata costretta a rimandare le nozze ...

